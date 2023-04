Ammaliante come una sirena - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ammaliante come una sirena. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : INCANTATRICE

Significato/Curiosita : Ammaliante come una sirena La sirena è una creatura mitologica acquatica, con aspetto umano femminile nella parte superiore e di pesce con pinna caudale in quella inferiore. La sirena appare principalmente nel folclore europeo, ma trova figure affini in quasi tutte le culture del mondo. L'Incantatrice (Enchantress), il cui vero nome è Amora, è un personaggio dei fumetti creato da Stan Lee (testi) e Jack Kirby (disegni) pubblicato dalla Marvel Comics. La sua prima apparizione avviene in Journey into Mystery (vol. 1) n. 103 (aprile 1964). Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Ammaliante come una sirena : ammaliante; come; sirena; come Sopra; Tipo di scrittura come quella del lapis niger; Pagata come un operaia; Squillare come sonagli; Lo sono le locuzioni come lemme lemme; Se accende la sirena , bisogna lasciarla passare; Catena americana di caffè con la sirena nel logo; Cambiano la sirena in strega; Maschio mitologico della sirena salamandra; Il cuore della sirena ; Cerca altre Definizioni