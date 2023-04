Un amico di Topolino - Cruciverba

La casa di Topolino (Mickey Mouse Clubhouse) è una serie televisiva per bambini prodotta dalla Walt Disney Pictures Television Animation Distribution e distribuita dapprima dalla Buena Vista International Television e poi dalla Disney Junior Original Productions. In Italia, dopo varie messe in onda su Rai 2 e Rai Yoyo la serie viene trasmessa dal canale satellitare Disney Junior (ex-Playhouse Disney), del pacchetto Sky e Mediaset Premium nel blocco giornaliero di ...

Eta Beta (nome completo Luigi Salomone Calibano Sallustio Semiramide; in originale Eega Beeva) è un personaggio immaginario dei fumetti della Walt Disney. Venne ideato da Bill Walsh e Floyd Gottfredson nella striscia del 26 settembre 1947, inizio di una storia nota come Eta Beta l'uomo del 2000 (The man of tomorrow), pubblicata originariamente negli USA sulle strisce giornaliere per i quotidiani dal 22 settembre al 27 dicembre 1947; in Italia venne pubblicata sui primi 5 numeri di Topolino della Mondadori nel 1949 con il titolo di Topolino e l’uomo del 2000. È apparso come protagonista o comprimario in centinaia di storie a fumetti realizzate in vari paesi del mondo.