Altro nome dei rombi - Cruciverba

Rombi di tuono e cieli di fuoco per i Biocombat (Beast Wars - Transformers) è una serie televisiva d'animazione in computer grafica, vincitrice di un Daytime Emmy Award basata sulla linea di giocattoli Biocombat (Transformers - Beast Wars) dei Transformers, distribuita dalla Hasbro fra il 1995 e il 2000. La serie animata è stata trasmessa dal 16 settembre 1996 e In Italia tra il 1997 e il 2000 su Italia 1.

