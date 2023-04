Aleksandr, grande poeta del simbolismo russo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Aleksandr, grande poeta del simbolismo russo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : BLOK

Significato/Curiosita : Aleksandr grande poeta del simbolismo russo Aleksandr Aleksandrovic Blok ( AFI : Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">[l'ksandr l'ksandrvt 'blok]) (in russo: ´ ´ ´; San Pietroburgo, 28 novembre 1880 – Pietrogrado, 7 agosto 1921) è stato un poeta e drammaturgo russo, forse il più grande poeta dell'epoca d'argento russa. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 aprile 2023

