L Agro che venne bonificato a partire dal 1926 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L Agro che venne bonificato a partire dal 1926. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PONTINO

Significato/Curiosita : L Agro che venne bonificato a partire dal 1926 L'Agro Pontino è una regione storico-geografica italiana, facente parte del Lazio (tra l'Agro romano e il Lazio meridionale) e comprendente la pianura pontina. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 aprile 2023

