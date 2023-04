Abbreviazione che è seguita da un numero - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Abbreviazione che è seguita da un numero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : TEL

Significato/Curiosita : Abbreviazione che e seguita da un numero Il termine abbreviazione scribale (sigla) indica un'abbreviazione usata dagli scribi antichi e medievali che scrivevano in latino. Tel Aviv-Giaffa (in ebraico: -, letteralmente "collina della primavera") è una città israeliana situata sulla costa del mar Mediterraneo. Tel Aviv è anche il centro dell'area metropolitana più grande e popolosa in Israele, denominata Gush Dan (Blocco di Dan). È il principale centro economico di Israele. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 aprile 2023

