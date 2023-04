Il 3000 di Tacito - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il 3000 di Tacito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : MMM

Significato/Curiosita : Il 3000 di Tacito Campagne in Britannia di Agricola costituiscono gli anni di guerra condotti negli anni 78-84 circa, contro le popolazioni britanniche di Ordovici, Briganti e Caledoni. Mmm Mmm Mmm Mmm è un singolo del gruppo musicale canadese Crash Test Dummies, pubblicato il 1º ottobre 1993 come primo estratto dal secondo album in studio God Shuffled His Feet. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 aprile 2023

