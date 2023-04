Un tessuto artificiale - Cruciverba

L’ingegneria tissutale è il settore terapeutico interdisciplinare che si pone l'obiettivo di soddisfare le esigenze mediche legate a tessuti e organi ricreandoli, ingegnerizzandoli o favorendone la riparazione (nel caso siano danneggiati, stimolando gli auto-meccanismi di riparazione dell'organismo); ristabilendo, ricreando o migliorando, quindi, le loro originarie funzioni biologiche.

Il rajon o raion (in russo: ´ ; in ucraino: ´; in bielorusso: , traslitterato: raën; in azero rayon; in lettone: rajons; in moldavo e in romeno raion; in georgiano: , traslitterato: raioni; in kazako: , traslitterato: aýdan) è una suddivisione amministrativa di secondo livello tipica di alcuni paesi appartenenti all'ex Unione Sovietica. Il termine può essere tradotto approssimativamente con "provincia" o "distretto".