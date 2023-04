Prodotto Nazionale Netto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Prodotto Nazionale Netto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : PNN

Significato/Curiosita : Prodotto Nazionale Netto in economia, il PIN (prodotto interno netto) è una grandezza macroeconomica e viene calcolato sottraendo al PIL quella parte di investimenti che copre l’ammortamento dei beni capitali deperiti. Sigle PNN – Propulsione Non Newtoniana. Propulsione senza espulsione di massa di reazione

PNN – Prodotto Nazionale Netto. Codici PNN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Princeton (Stati Uniti) Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 18 aprile 2023

