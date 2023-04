Lo sa preparare il pasticciere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sa preparare il pasticciere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : PAN DI SPAGNA

Significato/Curiosita : Lo sa preparare il pasticciere Questa pagina contiene un elenco dei personaggi presenti nel programma televisivo Melevisione. Il pan di Spagna è una pasta dolce estremamente soffice e spugnosa di uso molto comune in pasticceria, solitamente usata per essere farcita al suo interno e all'esterno creando torte. Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 18 aprile 2023

