Pozzi per l acqua piovana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pozzi per l acqua piovana.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CISTERNE

Significato/Curiosita : Pozzi per l acqua piovana Il pozzo veneziano è una struttura architettonica usata nella città di Venezia in epoche passate per l'approvvigionamento dell'acqua potabile. La cisterna (dal latino cista, scatola, ma anche dal greco kistê, contenitore) è un contenitore per i liquidi, ideato prima di tutto per raccogliere l'acqua, ma il cui uso si è successivamente esteso anche ad altri fluidi, per scopi alimentari o tecnologici. Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 18 aprile 2023

