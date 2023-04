È il peggior voto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È il peggior voto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ZERO

Significato/Curiosita : e il peggior voto Jack e Jill (Jack and Jill) è un film del 2011 diretto da Dennis Dugan, con Adam Sandler, Katie Holmes e Al Pacino. Lo zero (cf. arabo (sifr), ebraico (éfes), sanscrito (sunya), greco antico µd (medèn)) è la cifra che precede uno e gli altri interi positivi e segue i numeri negativi. Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 18 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : È il peggior voto : peggior; voto; Non c è peggior __ di chi non vuol sentire; L offesa peggior e; Disturbo, peggior amento; Le condizioni... peggior i; A volte può essere peggior e del male; voto di sufficienza; Virtù di cui si può far voto ; voto contrario; Un voto contrario; Il voto che a volte è... stiracchiato;