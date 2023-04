Pagata come un operaia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pagata come un operaia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SALARIATA

Significato/Curiosita : Pagata come un operaia Julia Fiona Roberts (Smyrna, 28 ottobre 1967) è un'attrice e produttrice cinematografica statunitense. Lavoro salariato e capitale (in tedesco Lohnarbeit und Kapital) è una raccolta di editoriali pubblicati da Karl Marx nella Neue Rheinische Zeitung nei giorni 5, 6, 7, 8, e 11 aprile 1849, sulla politica economica. Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 18 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Pagata come un operaia : pagata; come; operaia; Una scheda prepagata ; Va pagata regolarmente; È pagata per posare; Lo è una rata... non pagata ; Somma di denaro pagata in anticipo; Squillare come sonagli; Lo sono le locuzioni come lemme lemme; Timbrati come certi valori; come una risposta impertinente; Sconfinato... come un congedo; Può essere operaia o regina; Un operaia munita di ali; Un operaia con il pungiglione; O è regina, o è operaia ; Il regista de La classe operaia va in Paradiso; Cerca altre Definizioni