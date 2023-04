Ha ottenuto il Nobel per la letteratura nel 1976 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha ottenuto il Nobel per la letteratura nel 1976. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : SAUL BELLOW

Significato/Curiosita : Ha ottenuto il Nobel per la letteratura nel 1976 Il Premio Nobel per la Letteratura (in svedese Nobelpriset i litteratur) viene assegnato ogni anno dall'Accademia svedese. Saul Bellow (Lachine, 10 giugno 1915 – Brookline, 5 aprile 2005) è stato uno scrittore canadese naturalizzato statunitense. Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 18 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Ha ottenuto il Nobel per la letteratura nel 1976 : ottenuto; nobel; letteratura; 1976; Colore ottenuto da rosso e giallo; Un gas ottenuto nella scissione del petrolio; Un regalo ottenuto a spese d altri; Rimedio casalingo ottenuto facendo bollire erbe; ottenuto illecitamente; I Premi nobel assegnati ogni anno; Jacques, nobel nel 1965; Alice _, scrittrice canadese nobel per la letteratura; La Montalcini neurologa e nobel per la medicina; Premio nobel per la pace: Madre __ di Calcutta; Alice _, scrittrice canadese Nobel per la letteratura ; Lo Stilton della letteratura per l infanzia; Quello per la letteratura fu assegnato anche a Dario Fo; Gli autori più eminenti della letteratura ; Re saraceno e nemico di Orlando nella letteratura ; Disco di Antonello Venditti del 1976 ; Ha ospitato le Olimpiadi 1976 ; La città canadese che ospitò le Olimpiadi del 1976 ; Fino al 1976 si chiamò Secondo Programma; Centro del Friuli semidistrutto dal terremoto del 1976 ; Cerca altre Definizioni