Maggio sul datario - Cruciverba

Sigle

Metadati Amministrativi Gestionali – organizzazione degli oggetti digitali nel caso di metadati strutturali

– organizzazione degli oggetti digitali nel caso di metadati strutturali Metal-arc Active Gas – procedimento di saldatura di metalli in gas di protezione

– procedimento di saldatura di metalli in gas di protezione Museo Alto Garda – museo trentino con sede a Riva del Garda e sezione ad Arco

– museo trentino con sede a Riva del Garda e sezione ad Arco Mutua autogestione

Myelin-associated glycoprotein – glicoproteina associata alla mielina

Codici

MAG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Madang (Papua Nuova Guinea)

mag – codice ISO 639-3 della lingua magadhi

Mineralogia

Mag – abbreviazione di magnetite

Altro

MAG – sparatutto in prima persona per PlayStation 3

– sparatutto in prima persona per PlayStation 3 mag – Simbolo del miriagrammo