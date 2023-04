Un lungo e sottilissimo abitatore dei mari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un lungo e sottilissimo abitatore dei mari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PESCE AGO

Significato/Curiosita : Un lungo e sottilissimo abitatore dei mari I pesci (dal latino piscis) sono un gruppo eterogeneo di organismi vertebrati fondamentalmente acquatici, coperti di scaglie e dotati di pinne, che respirano attraverso le branchie. Con oltre 32 000 specie per ora conosciute, coprono quasi il 50% del totale delle specie del subphylum vertebrata. Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 18 aprile 2023

