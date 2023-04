Iniziali di Rossini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Iniziali di Rossini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : GR

Significato/Curiosita : Iniziali di Rossini Armida è un'opera di Gioachino Rossini. Sigle Georgian Railway – ferrovie della Georgia

– ferrovie della Georgia Giornale Radio – notiziario radiofonico

– notiziario radiofonico Globuli rossi – componenti del sangue

– componenti del sangue Grande Randonnée – rete europea di sentieri di lungo percorso

– rete europea di sentieri di lungo percorso Gwoyeu Romatzyh – sistema di trascrizione della lingua cinese

– sistema di trascrizione della lingua cinese Good Round – “Bel round” usato in ambito videoludico nelle chat di gruppo solitamente alla fine di un bel round Codici GR – codice vettore IATA di Aurigny Air Services e Gemini Air Cargo

GR – codice ISO 3166-1 alpha-2 della Grecia

GR – codice ISO 3166-2:CH del Canton Grigioni (Svizzera)

GR – codice ISO 3166-2:ES della provincia di Granada (Spagna)

GR – codice ISO 3166-2:IT della provincia di Grosseto (Italia)

GR – codice ISO 3166-2:RO del distretto di Giurgiu (Romania) Informatica .gr – dominio di primo livello della Grecia Mineralogia Gr – abbreviazione di grafite Musica GR (etichetta discografica) – etichetta discografica italiana Unità di misura gr – simbolo del grano

gr – abbreviazione impropria comunemente usata per indicare il grammo (il simbolo corretto è g) Altro gr. – sta per GRECO [ gr(eco)]

GR – targa automobilistica di Grosseto

GR – targa automobilistica di Grieskirchen (Austria)

GR – targa automobilistica di Görlitz (Germania) Note Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 18 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Iniziali di Rossini : iniziali; rossini; iniziali dello chef Cannavacciuolo; iniziali di Sgarbi; La Capua della Tv iniziali ; iniziali di Vieri; iniziali di Pezzali, l ex 883; La città andalusa del barbiere di rossini ; Vi si trovava L italiana in un dramma di rossini ; Il Guglielmo rossini ano; Ispirò un opera in un atto di rossini ; Il principe che sposa la Cenerentola di rossini ; Cerca altre Definizioni