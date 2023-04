Freddo intenso - Cruciverba

ll gatto delle nevi è un veicolo a motore cingolato strutturato per muoversi sulla neve.

In meteorologia il gelo, in senso stretto, è l'abbassamento della temperatura dell'aria sotto il punto di congelamento (0 °C). La temperatura dell'aria viene di solito misurata a un'altezza di 2 m in una capannina meteorologica, contenitore costruito in modo da mantenere il termometro all'ombra e di consentire la libera circolazione dell'aria.