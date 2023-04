Ferri del camino - Cruciverba

Erik Estrada, nome d'arte di Henry Enrique Estrada (New York, 16 marzo 1949), è un attore e doppiatore statunitense.È noto soprattutto per il suo ruolo di Francis Amoroso "Ponch" Poncherello come coprotagonista (a fianco di Larry Wilcox, l'agente Jon Baker) nella serie televisiva CHiPs, trasmessa dal 1977 al 1983. In seguito ha raggiunto la notorietà per le sue interpretazioni nelle telenovelas spagnole, nei reality show e spot pubblicitari e come voce regolare nella ...

L'alare è uno strumento di ferro o altro materiale metallico usato nei caminetti. Ce ne sono diversi tipi, semplici staffe usate in coppia, o strutture più complesse, hanno due scopi: tenere sollevati dal fondo i ceppi per permettere una migliore ossigenazione e mantenere in posizione la struttura data ai pezzi di legno impedendo che durante la combustione si muovano e cadano al di fuori del focolare.