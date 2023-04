Due volte per chiarire - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Due volte per chiarire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : IR

Significato/Curiosita : Due volte per chiarire La donna che visse due volte (Vertigo) è un film del 1958 diretto da Alfred Hitchcock. Il film è tratto dal romanzo omonimo del 1954, scritto da Thomas Narcejac (1908–1998) e Pierre Boileau (1906–1989). Sigle InterRegio – categoria di treni passeggeri usata in varie nazioni europee come: Belgio, Danimarca, Germania, Italia (fino a dicembre 2010), Paesi Bassi, Polonia, Repubblica Ceca, Spagna, Svizzera ed Ungheria.

– categoria di treni passeggeri usata in varie nazioni europee come: Belgio, Danimarca, Germania, Italia (fino a dicembre 2010), Paesi Bassi, Polonia, Repubblica Ceca, Spagna, Svizzera ed Ungheria. Imperial Regio – aggettivo riferito al Governo Austro-Ungarico al tempo dell'unione Reale e personale delle Corone d'Austria ed Ungheria

– aggettivo riferito al Governo Austro-Ungarico al tempo dell'unione Reale e personale delle Corone d'Austria ed Ungheria Indian Railways – ferrovie indiane

– ferrovie indiane Information Retrieval – recupero delle informazioni

– recupero delle informazioni Infrarosso – radiazione magnetica con lunghezza d'onda maggiore della luce visibile

– radiazione magnetica con lunghezza d'onda maggiore della luce visibile Investor relations – attività finanziaria

– attività finanziaria Irish Rail – ferrovie irlandesi

– ferrovie irlandesi Izquierda Republicana – partito politico spagnolo

– partito politico spagnolo Incontro ravvicinato - evento ufologico Chimica Ir – simbolo chimico dell'iridio Codici IR – codice vettore IATA di Iran Air

IR – codice ISO 3166-1 alpha-2 dell'Iran Informatica .ir – dominio di primo livello dell'Iran

– dominio di primo livello dell'Iran IR – Instruction Register Sport IR – nelle statistiche sportive, record italiano ( Italian record )

) IR – nelle statistiche del baseball e del softball, corridori ereditati (inherited runners) Altro Ir – leggendario sovrano supremo d'Irlanda

– leggendario sovrano supremo d'Irlanda I.R. Baboon, personaggio della serie animata Io sono Donato Fidato Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «Ir» Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 18 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Due volte per chiarire : volte; chiarire; A volte è quello che offende; Ricorre molte volte nei nomi doppi; A volte si grida all attore; Due volte in cereria; A volte dispiace... calpestarlo; Chi lo dice, vuole chiarire ; chiarire il proprio pensiero; Valgono a chiarire ; Serve a chiarire la regola; chiarire un argomento; Cerca altre Definizioni