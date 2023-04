La consonante in aria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La consonante in aria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ERRE

Significato/Curiosita : La consonante in aria Nella fonetica articolatoria, una consonante fricativa (o anche spirante) è una consonante, classificata secondo il proprio modo di articolazione. Erre – lettera dell'alfabeto

– lettera dell'alfabeto Erre – comune dell'Alta Francia (Francia)

– comune dell'Alta Francia (Francia) Erre – casa discografica italiana

– casa discografica italiana Erre – rivista italiana di politica

– rivista italiana di politica J.M. Erre – scrittore francese Pagine correlate R (disambigua) Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 18 aprile 2023

