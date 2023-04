Fa concorrenza alla BMW e alla Mercedes - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fa concorrenza alla BMW e alla Mercedes. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : AUDI

Significato/Curiosita : Fa concorrenza alla BMW e alla Mercedes Mercedes-Benz (pronunciato: Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">[m'tsedsbnts]) è il marchio commerciale utilizzato da vari produttori nel tempo. Il suo primo utilizzo risale al 1926 dopo la fusione della Daimler-Motoren-Gesellschaft (che dal 1902 utilizzava il nome Mercedes per le sue autovetture) con la Benz & Cie. e la conseguente creazione del gruppo Daimler-Benz. Il marchio è stato di proprietà della ... Audi AG (nota come Audi) è una casa automobilistica tedesca, fondata da August Horch nel 1909 col nome August Horch Automobilwerke GmbH, ma che già dal 1910 adottò la nuova denominazione Audi. Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 18 aprile 2023

