La bimba di una celebre poesia di L. Sailer - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La bimba di una celebre poesia di L. Sailer. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : VISPA TERESA

Significato/Curiosita : La bimba di una celebre poesia di L. Sailer La vispa Teresa è un personaggio di filastrocche, storielle e fumetti, creato da Luigi Sailer come protagonista de La farfalletta, poesia presente nella raccolta per bambini L'arpa della fanciullezza (1865).

Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 18 aprile 2023

