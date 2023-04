Unità di misura delle distanze stellari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Unità di misura delle distanze stellari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PARSEC

Significato/Curiosita : Unita di misura delle distanze stellari Il parsec (abbreviato in pc) è un'unità di lunghezza usata in astronomia, e corrisponde a circa 3,26 anni luce, cioè 3,0856775814672×1013 km. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 aprile 2023

