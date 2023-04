Una copia in carne e ossa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una copia in carne e ossa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SOSIA

Significato/Curiosita : Una copia in carne e ossa Carne è il termine usato comunemente per intendere le parti commestibili degli animali omeotermi, e può comprendere vari tagli, compresi anche organi interni, o frattaglie. Il sosia è colui che presenta una somiglianza fisica, specialmente a livello del viso, con un'altra persona. Questo fatto ha maggiore risonanza se la somiglianza è riferita a qualche personaggio celebre. Il caso di un sosia di un personaggio vissuto in un'epoca precedente si chiama cronopareidolia. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 aprile 2023

