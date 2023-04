Lo sono le locuzioni come lemme lemme - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono le locuzioni come lemme lemme. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ITERATIVE

Significato/Curiosita : Lo sono le locuzioni come lemme lemme Questo glossario delle frasi fatte contiene i modi di dire più frequenti nella lingua italiana. Un algoritmo iterativo è una tipologia di algoritmo costituito da una sequenza di azioni che viene ripetuta, finché è necessaria la ripetizione stessa (un ciclo). Tutte le operazioni che richiedono la ripetizione di una stessa azione più volte, ma in numero finito sono dette procedure iterative. Ad ogni iterazione, l'esecutore svolge un compito. Al termine verifica se tale compito vada ripetuto mediante una condizione di ripetizione. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Lo sono le locuzioni come lemme lemme : sono; locuzioni; come; lemme; lemme; Non tutte sono in rima; I meno ammirevoli sono quelli dell ultim ora; Così sono le condoglianze più sincere; Lo sono gli appartenenti alla stessa classe; sono attaccati ai soldi; Squillare come sonagli; Timbrati come certi valori; come una risposta impertinente; Sconfinato... come un congedo; Un sodalizio come il Touring; Il colle di Gerusalemme ; A Gerusalemme , Gesù ne cacciò i mercanti; Altura di Gerusalemme ; Gesù scacciò i mercanti da quello di Gerusalemme ; Il nome di Salemme ; Il colle di Gerusalemme ; A Gerusalemme , Gesù ne cacciò i mercanti; Altura di Gerusalemme ; Gesù scacciò i mercanti da quello di Gerusalemme ; Il nome di Salemme ; Cerca altre Definizioni