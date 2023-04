Prevedono gli avvenimenti futuri - Cruciverba

Un monologo, dal greco monológos (composto di µ, mónos, "solo", "unico", e , lógos, "discorso"), è un discorso, espresso a voce, o narrato nella mente, di una singola persona e diretto a un'altra persona o a un pubblico. Il monologo si differenzia dal soliloquio perché, in quest'ultimo, colui che parla indirizza le sue parole a sé stesso (o, in ambito teatrale, a un pubblico), senza la presenza di un destinatario a cui rivolgere direttamente le parole.

Il termine profeta deriva dal tardo latino prophèta (pronuncia profèta), ricalcato sul greco antico pft (pronuncia: profétes), che è parola composta dal prefisso p- (pro, "davanti, prima", ma anche "per", "al posto di") e dal verbo fµ (femì, "parlare, dire"); letteralmente quindi significa "colui che parla davanti" o "colui che parla per, al posto di", sia nel senso di parlare "pubblicamente" (davanti ad ascoltatori), sia parlare al posto, in nome (di Dio), sia in quello di parlare "prima" (anticipatamente sul futuro).