Non genuini - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : ARTEFATTI

Significato/Curiosita : Non genuini Genuine è un film muto del 1920 diretto da Robert Wiene. È conosciuto anche con il titolo Genuine, die Tragodie eines Seltsamen Hauses o, in inglese, come Genuine: A Tale of a Vampire. Artefatto – disturbo in un segnale o in un'immagine. Artefatto di compressione – effetto di disturbo su un'immagine derivante da una compressione dei dati "lossy", che comporta perdite di informazioni.

– disturbo in un segnale o in un'immagine. Artefatto – documentazione informatica;

– documentazione informatica; Artefatti cognitivi – concetto introdotto da Seymour Papert. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 aprile 2023

