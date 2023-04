Nell auto c? quella del cambio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nell auto c? quella del cambio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : LEVA

Significato/Curiosita : Nell auto c quella del cambio Il cambio (o cambio di velocità) è un componente meccanico che ha la funzione di modificare la caratteristica della coppia motrice di un motore, similmente ad un riduttore di velocità. Inoltre permette di selezionare di volta in volta un rapporto di trasmissione differente, a seconda della gamma di cui il cambio è dotato. Francesco Di Leva (Napoli, 4 settembre 1978) è un attore italiano. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Nell auto c quella del cambio : nell; auto; quella; cambio; La gemma per gli anell i vescovili; Nel cardo e nell a ghianda; Il nostro nell e preghiere; Vocali nell a frase; È indispensabile per guidare l aereo nell a nebbia; È anteriore in certe auto ; L abuso di certi atti non auto rizzati; Vi sosta l auto in gara; auto più che malridotte; Raccordi auto stradali; quella di Quinto è a Roma; quella di David è il simbolo di Israele; quella digitale crea file mp3; C è quella di vetro e quella di roccia; quella di credito la concede la banca; La leva del cambio ; Sigla da listini di cambio ; Il cambio d aria che aiuta la guarigione; cambio di direzione su un imbarcazione; Darsi di continuo il cambio ; Cerca altre Definizioni