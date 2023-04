Gli ebrei lo attendono ancora oggi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gli ebrei lo attendono ancora oggi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MESSIA

Significato/Curiosita : Gli ebrei lo attendono ancora oggi Nella Bibbia si trovano circa trecento profezie, scritte da autori diversi nell'arco di molti secoli, che prefigurano l'arrivo del Messia. Messia è il termine che designa una figura e una nozione importante per le tre principali religioni monoteistiche abramitiche: ebraismo, cristianesimo e islamismo, ma è presente anche nel rastafarianesimo e nel mazdeismo iranico. In tali religioni si crede che a un certo punto della storia debba comparire un inviato da Dio con il compito di eliminare le contraddizioni della condizione umana attuale. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 aprile 2023

