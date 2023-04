La gemma per gli anelli vescovili - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La gemma per gli anelli vescovili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : AMETISTA

Significato/Curiosita : La gemma per gli anelli vescovili Il quarzo (diossido di silicio, SiO 2 , in tedesco Quarz ) è il secondo minerale più abbondante nella crosta terrestre (circa il 12% del suo volume) dopo i feldspati. L'ametista è una varietà violacea di quarzo, spesso associata a rocce basaltiche subalcaline, sin dal 3000 a.C., in Egitto, Sudafrica e in Mesopotamia, una delle gemme più utilizzate per la creazione di gioielli, sigilli e intagli. Il termine deriva dal greco améthystos che significa "non ebbro". Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 aprile 2023

