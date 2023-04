Emettere notizie - Cruciverba

Enzo Claudio Marcello Tortora (Genova, 30 novembre 1928 – Milano, 18 maggio 1988) è stato un conduttore televisivo, autore televisivo, conduttore radiofonico, attore, giornalista e politico italiano.

Bauscia (in italiano Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/ba'ua/; in lombardo Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/ba'ya/, spesso reso baüscia) è un vocabolo dialettale utilizzato nel XX secolo nella zona della Brianza, in particolar modo a Lissone (città storica del mobile e dell'arredamento), per indicare le persone che, in cambio di ricompense in denaro, aiutavano i forestieri nella ricerca di botteghe e artigiani. I baüscia erano soliti disporsi ai confini della città per poter abbordare i turisti e far loro da cicerone, in alcuni casi accompagnandoli direttamente.