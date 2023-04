Con KwaZulu forma una provincia sudafricana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Con KwaZulu forma una provincia sudafricana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : NATAL

Significato/Curiosita : Con KwaZulu forma una provincia sudafricana Il Sudafrica, ufficialmente Repubblica del Sudafrica (in afrikaans Republiek van Suid-Afrika; in inglese Republic of South Africa), è uno Stato indipendente dell’Africa australe. Natal , città del Brasile nel Rio Grande do Norte

, città del Brasile nel Rio Grande do Norte Natal , regione storica del Sudafrica Natal , colonia britannica in Sudafrica esistita tra il 1843 e il 1910, corrispondente in buona parte al territorio della citata regione Natal , provincia amministrativa del Sudafrica esistita tra il 1910 e il 1994, oggi parte del KwaZulu-Natal

