La biblica eroina che uccise il generale Sisara - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La biblica eroina che uccise il generale Sisara. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : GIAELE

Significato/Curiosita : La biblica eroina che uccise il generale Sisara Sisara o Sisera era un generale dell'esercito di Iabin, re cananeo di Cazor. Menzionato nella Bibbia, fu battuto da Barac e Debora. Giaele (in ebraico "stambecco della Nubia") è un personaggio del libro dei Giudici. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 aprile 2023

