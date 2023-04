Le vicine pettegole - Cruciverba

È nata una star è un film del 2012 diretto da Lucio Pellegrini, tratto dall'omonimo racconto di Nick Hornby del 2010.

Le allegre comari di Windsor (The Merry Wives of Windsor) è una commedia in cinque atti del drammaturgo inglese William Shakespeare. La data di stesura è incerta, e può essere collocata tra il 1599 e il 1601, anche se tradizionalmente la si antepone al 1597. I primi riferimenti sulla pubblicazione risalgono al 1602.