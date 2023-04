Uno milanese è Piccolo - Cruciverba

Il risotto alla milanese (ris sgiald o risot a la milanesa in lingua lombarda), è, insieme alla cotoletta alla milanese e al panettone, il piatto più tipico e conosciuto di Milano. Si tratta di un risotto i cui ingredienti principali, oltre a quelli necessari per preparare un risotto in bianco, sono lo zafferano, dal quale deriva il suo caratteristico colore giallo, e il midollo di bue. Può essere servito anche come contorno dell'ossobuco, altro piatto ...

Il teatro (dal greco at, théatron, "luogo di pubblico spettacolo", dal verbo eµa, theàomai, "osservo", "guardo", la stessa radice di theoreo, da cui "teoria") è un insieme di differenti discipline, che si uniscono e concretizzano l'esecuzione di un evento spettacolare dal vivo.