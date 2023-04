Una simpatica Simona della Tv - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una simpatica Simona della Tv. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : VENTURA

Significato/Curiosita : Una simpatica Simona della Tv Simona Izzo, all'anagrafe Simonetta Izzo (Roma, 22 aprile 1953), è un'attrice, doppiatrice, direttrice del doppiaggio, dialoghista, regista, sceneggiatrice, personaggio televisivo, scrittrice ed ex annunciatrice italiana. Simona Ventura (Bentivoglio, 1º aprile 1965) è una conduttrice televisiva, showgirl e attrice italiana. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Una simpatica Simona della Tv : simpatica; simona; della; simpatica mente schietta; La simpatica Cucciari in TV; Lo è una persona cordiale e simpatica ; Cucciari, simpatica conduttrice; Una simpatíca Vanessa dello spettacolo; Una simona dello spettacolo; Una nota simona dello spettacolo; Una simona in TV; Il cuore di simona ; L ex marito calciatore di simona Ventura; Gli alberi della quiete; La Negri della poesia; Un gigante della fauna; La Lamborghini della Tv; Noto Ringo della canzone; Cerca altre Definizioni