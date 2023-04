Una lega per falsi gioielli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una lega per falsi gioielli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SIMILORO

Significato/Curiosita : Una lega per falsi gioielli L'oro è l'elemento chimico di numero atomico 79 e il suo simbolo è Au (dal latino aurum). È un metallo di transizione tenero, pesante, duttile, malleabile di colore giallo, dovuto all'assorbimento delle lunghezze d'onda del blu dalla luce incidente. Il similoro è una lega metallica composta da rame, zinco e stagno. Il rapporto percentuale di questi tre metalli nella lega è il seguente: 84% di rame, 9% di zinco e 7% di stagno. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 aprile 2023

