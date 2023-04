Seguire da presso - Cruciverba

Simon Pietro detto Pietro (Betsaida, I secolo a.C. – Roma, 29 giugno 64 o 67 d.C.) è stato uno dei dodici apostoli di Gesù; la Chiesa cattolica lo considera il primo papa. Nato in Galilea, fu un pescatore ebreo di Cafarnao. Il suo nome originario era Šim'ôn (, "colui che ascolta", traslitterato in greco come Sµ).

Alessandro Lo Piccolo (Palermo, 16 febbraio 1975) è un mafioso italiano, figlio del capomafia Salvatore Lo Piccolo.