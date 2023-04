Può diventare una suola - Cruciverba

Le espadrillas sono normalmente scarpe basse, ma talvolta anche col tacco alto, provenienti dalla Spagna, (dove si chiamano "alpargatas") con forti legami storici con le regioni della Catalogna e dei Paesi Baschi. Di solito hanno una tela o di cotone o tessuto più pregiato e una suola flessibile in corda o gomma modellata per assomigliare ad una corda. La suola di corda di iuta è la caratteristica più tipica di una espadrilla, le tomaie variano molto in stile.

Persone

, pseudonimo di – calciatore brasiliano (n. 1986) Pará, pseudonimo di Anderson Ferreira da Silva – calciatore brasiliano (n. 1995)

Geografia

– fiume della Russia Rio Pará – fiume del Brasile

Altro

– gomma naturale derivata dal lattice di alcune piante selvatiche della zona di Pará (Brasile) ed ottenuta per calandratura, usata principalmente per realizzare suole di calzature. Para – centesima parte del Perpero montenegrino, moneta storica del Principato del Montenegro; adesso Para è la centesima parte del Dinaro serbo