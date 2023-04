Le pari in porto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le pari in porto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : OT

Significato/Curiosita : Le pari in porto Porto Ceresio (Pòrt Cerési in dialetto varesotto, e semplicemente Porto fino al 1863) è un comune italiano di 2 826 abitanti della provincia di Varese in Lombardia. Sigle Off-topic – fuori tema

– fuori tema Operazione Trionfo – reality show

– reality show Organizzazione Todt – impresa di costruzioni della Germania nazista Codici OT – codice vettore IATA di Aeropelican Air Services

OT – codice ISO 3166-2:NA di Oshikoto (Namibia)

OT – codice ISO 3166-2:RO del distretto di Olt (Romania) Religione O.T. – Ordine Teutonico

O.T. – Suore di Carità dell'Ordine Teutonico

Ot – Parola ebraica per simbolismo Altro Ot – lettera dell'alfabeto cirillico

– lettera dell'alfabeto cirillico OT – vecchia sigla automobilistica della provincia di Olbia-Tempio (Italia), soppressa nel 2016

OT – vecchia targa automobilistica di Ostrava (Repubblica Ceca)

OT - Operational Technology Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 aprile 2023

