Noto Ringo della canzone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Noto Ringo della canzone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : STARR

Significato/Curiosita : Noto Ringo della canzone Good Night è un brano musicale dei Beatles, la canzone finale che chiude l'album The Beatles (meglio noto come White Album o Album Bianco). Sir Ringo Starr, pseudonimo di Richard Starkey (Liverpool, 7 luglio 1940), è un cantautore, batterista, polistrumentista, compositore, attore e pittore britannico. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 aprile 2023

