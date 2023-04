È nota l antiqua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È nota l antiqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ARS

Significato/Curiosita : e nota l antiqua Nella storia della musica, l'ars antiqua o ars vetus (latino per arte antica, arte vecchia) è quel periodo convenzionale della musica medievale anteriore alla riforma musicale detta ars nova iniziata nel XIV secolo da Philippe de Vitry e da Marchetto da Padova. Geografia Ars – comune del dipartimento di Charente (Francia)

– comune del dipartimento di Charente (Francia) Ars – comune del dipartimento di Creuse (Francia)

– comune del dipartimento di Creuse (Francia) Ars-en-Ré – comune del dipartimento di Charente Marittima (Francia)

– comune del dipartimento di Charente Marittima (Francia) Ars-Laquenexy – comune del dipartimento della Mosella (Francia)

– comune del dipartimento della Mosella (Francia) Ars-les-Favets – comune del dipartimento del Puy-de-Dôme (Francia)

– comune del dipartimento del Puy-de-Dôme (Francia) Ars-sur-Formans – comune del dipartimento dell'Ain (Francia)

– comune del dipartimento dell'Ain (Francia) Ars-sur-Moselle – comune del dipartimento della Mosella (Francia)

– comune del dipartimento della Mosella (Francia) Ars - o anche Arse, fiume pirenaico che scorre nel dipartimento dell'Ariège Sigle Air Rescue Service – sottocomando del Military Air Transport Service delle forze armate statunitensi

– sottocomando del Military Air Transport Service delle forze armate statunitensi Assemblea regionale siciliana – organo legislativo della Regione Siciliana

– organo legislativo della Regione Siciliana Attori Riuniti Sincronizzatori – compagnia di doppiatori nata nel 1952

– compagnia di doppiatori nata nel 1952 Ancient Roman Statutes – pubblicazione di epigrafi latine

– pubblicazione di epigrafi latine ARS – in biologia, sequenza di replicazione autonoma Codici ARS – codice valutario ISO 4217 del peso argentino, valuta dell'Argentina

ars – codice ISO 639-3 della lingua araba najdi

ARS – hull classification symbol di SALVAGE SHIP – nave ausiliaria Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 aprile 2023

