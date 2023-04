Non la lascia la nave ferma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non la lascia la nave ferma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : SCIA

Significato/Curiosita : Non la lascia la nave ferma La leggenda del pianista sull'oceano è un film del 1998 scritto e diretto da Giuseppe Tornatore, direttamente tratto dal monologo teatrale Novecento di Alessandro Baricco. La scia è un fenomeno fluidodinamico che si verifica ogni qual volta un corpo solido si muove attraverso un fluido: con il suo passaggio, esso perturba e trascina il fluido in modo che, dietro al corpo, il fluido si muove nella stessa direzione del suo moto. Questo fenomeno è spesso accompagnato da turbolenza e formazione di vortici. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 aprile 2023

