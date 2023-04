Il Neeson nel cast di Io vi troverò - Cruciverba

Katherine Evelyn Anita Cassidy (Los Angeles, 25 novembre 1986) è un'attrice, cantante ed ex modella statunitense. È principalmente conosciuta per aver interpretato il demone Ruby in Supernatural, Juliet Sharp in Gossip Girl e Dinah Laurel Lance nella serie televisiva Arrow, apparendo nello stesso ruolo anche nelle serie televisive The Flash e Legends of Tomorrow.

William John Neeson, detto Liam (IPA: Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">[lim 'nisn]; Ballymena, 7 giugno 1952), è un attore britannico.