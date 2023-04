Manca alla parola data - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Manca alla parola data. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SLEALE

Significato/Curiosita : Manca alla parola data Le parole crociate (o parole incrociate o cruciverba) sono un gioco enigmistico che consiste nell'inserire in una griglia delle parole, ricavate da definizioni, in modo che alcune lettere siano in comune fra le parole orizzontali e quelle verticali che si incrociano fra loro. Concorrenza sleale è un film del 2001 diretto da Ettore Scola. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 aprile 2023

