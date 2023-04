Luogo di detenzione per soldati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Luogo di detenzione per soldati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 15 lettere : CARCERE MILITARE

Significato/Curiosita : Luogo di detenzione per soldati L'attentato di via Rasella fu un'azione della Resistenza romana condotta il 23 marzo 1944 dai Gruppi di Azione Patriottica (GAP), unità partigiane del Partito Comunista Italiano, contro un reparto delle forze d'occupazione tedesche, l'11ª Compagnia del III Battaglione del Polizeiregiment "Bozen", appartenente alla Ordnungspolizei (polizia d'ordine) e composto da reclute altoatesine. Fu il più sanguinoso e clamoroso attentato urbano antitedesco in tutta l'Europa occidentale. La prigione (anche detta carcere, galera, penitenziario o in modo dispregiativo gattabuia), è un luogo, generalmente sotto l'amministrazione diretta di uno Stato, in cui sono reclusi individui resi privi di libertà personale in quanto riconosciuti colpevoli di reati per i quali sia prevista una pena detentiva. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Luogo di detenzione per soldati : luogo; detenzione; soldati; luogo in cui si danza; Gli Abruzzesi del capoluogo ; luogo comune o tema ricorrente in un autore; Il capoluogo del Friuli-Venezia Giulia; Il capoluogo del Tirolo; Luogo di detenzione per leoni e uccellini; Può essere punito con la detenzione ; Stato di detenzione ; Quelli domiciliari sono una detenzione in casa; Un luogo di detenzione ; Le serrano i soldati ; Sui baveri dei soldati ; Raggruppamento di soldati ; I soldati con una sola penna; soldati ... senza soldi;