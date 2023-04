Indumento maschile da indossare sotto la giacca - Cruciverba

Il sari, saree o shari ( in hindi, in bengali, in tamil, in odia) è un tradizionale indumento femminile del subcontinente indiano, le cui origini risalgono al 100 a.C., ed è intuibilmente uno dei pochissimi indumenti ad essere stato tramandato per così tanti secoli.

Nell'abbigliamento femminile, per corpetto si indica un indumento che viene portato sopra la camicetta. Ha maniche staccabili o è del tutto privo di maniche ed è tipico di molti costumi popolari italiani e stranieri. La sua massima diffusione è stata nel XVII e nel XVIII secolo ma è usato ancor oggi come abito folcloristico. Corpetti di foggia più moderna sono talvolta usati anche come abbigliamento comune.