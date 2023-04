Gradevolmente accurati - Cruciverba

Il carcadè (o karkadè, in arabo: Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">[karka'de]) è costituito dal calice carnoso del fiore dell'Hibiscus sabdariffa, da cui si può ricavare per infusione una bibita dissetante dal sapore gradevolmente aspro e dal colore rosso intenso.

L'universo elegante. Superstringhe, dimensioni nascoste e la ricerca della teoria ultima è un libro del fisico Brian Greene pubblicato nel 1999. È un saggio scientifico che introduce alla teoria delle stringhe e alle più recenti teorie della fisica delle particelle e della cosmologia ripercorrendo anche la storia della fisica recente come la meccanica quantistica e la teoria della relatività, per avere una migliore comprensione delle nuove teorie. Si può definire un testo di ampia divulgazione in quanto invece di partire dalle formule o da complesse dimostrazioni teoriche si addentra nella materia attraverso esempi tratti dalla vita quotidiana e facilmente comprensibili al pubblico più esteso possibile.