Fusione di vocali - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : CRASI

Significato/Curiosita : Fusione di vocali Un registro vocale è una gamma di toni nella voce umana prodotta da un particolare modello vibratorio delle corde vocali. Questi registri includono la voce modale (o voce normale), la laringalizzazione, il falsetto e il registro di fischio. I registri hanno origine dalla funzione laringea. Si verificano perché le corde vocali sono in grado di produrre diversi modelli vibratori. Ciascuno di questi modelli vibratori appare all'interno di un particolare intervallo di frequenze (pitch) e ... La crasi (dal greco antico: s, krâsis) o sincrasi è un fenomeno fonetico che consiste nella fusione di due o più suoni vocalici. È quindi una forma di contrazione. Ad esempio, per crasi si forma nil da nihil o alcol da alcool. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 aprile 2023

